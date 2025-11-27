Легендарный буровик из ХМАО, ставший прототипом культового памятника, получил особый статус

Памятник «Покорителям Самотлора», прототипом которого стал Федор Метрусенко Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Буровому мастеру из Нижневартовска Федору Метрусенко, который стал прототипом монумента «Покорителям Самотлора», присвоили звание почетного гражданина ХМАО. Предложение губернатора Руслана Кухарука одобрили на заседании окружной думы.

«Федор Степанович — прототип памятника „Покорителям Самотлора“ (также известного как „Алеша“), который является визитной карточкой Нижневартовска и символом нефтяного освоения Западной Сибири», — написал мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко на своей странице VK. Памятник расположен на въезде в город.

Звание почетного гражданина региона дума также присвоила Дильбару Абдулаеву. Он является членом Совета ветеранов Урайской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

