Общество

Легендарный буровик из ХМАО, ставший прототипом культового памятника, получил особый статус

Прототип монумента «Покорителям Самотлора» стал почетным гражданином ХМАО
27 ноября 2025 в 12:53
Памятник "Покорителям Самотлора", прототипом которого стал Федор Метрусенко

Памятник «Покорителям Самотлора», прототипом которого стал Федор Метрусенко

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Буровому мастеру из Нижневартовска Федору Метрусенко, который стал прототипом монумента «Покорителям Самотлора», присвоили звание почетного гражданина ХМАО. Предложение губернатора Руслана Кухарука одобрили на заседании окружной думы.

«Федор Степанович — прототип памятника „Покорителям Самотлора“ (также известного как „Алеша“), который является визитной карточкой Нижневартовска и символом нефтяного освоения Западной Сибири», — написал мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко на своей странице VK. Памятник расположен на въезде в город.

Звание почетного гражданина региона дума также присвоила Дильбару Абдулаеву. Он является членом Совета ветеранов Урайской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Ранее URA.RU рассказывало, какие еще культовые локации и монументы находятся в Нижневартовске. Помимо «Алеши», жителям хорошо знакома буровая вышка, прозванная в народе «Каракатицей».

