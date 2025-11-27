Логотип РИА URA.RU
Депутат Госдумы РФ от Пермского края заявил о возможной полной блокировке WhatsApp*

Депутат Госдумы от Перми Немкин: запрет известного мессенджера — вопрос времени
27 ноября 2025 в 13:11
По его словам, количество атак на пользователей мессенджера возросло в 3,5 раза по сравнению с 2024 годом

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Депутат Госдумы от Пермского края Антон Немкин в своем telegram-канале высказал мнение о том, что блокировка мессенджера WhatsApp* (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) — это лишь вопрос времени. По его словам, в последнее время наблюдается тревожная тенденция.

«Количество атак на пользователей данного мессенджера возросло в 3,5 раза по сравнению с 2024 годом. Также стоит отметить многочисленные случаи взлома аккаунтов, кражи данных и создания „клонов“ аккаунтов, которые используются мошенниками для выманивания денег у граждан», — написал Немкин. 

И добавил, все это происходит на фоне регулярных технических сбоев и проблем с безопасностью, которые компания не стремится устранять. Депутат подчеркнул, что если сервис систематически игнорирует российские законы, угрожает безопасности пользователей и не проявляет уважения к законодательству страны, то его блокировка — лишь вопрос времени.

За последние годы в России были частично или полностью заблокированы некоторые социальные сети и мессенджеры. Например, в начале августа 2025 года были заблокированы голосовые звонки в Telegram и WhatsApp* (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

