Депутат Госдумы РФ от Пермского края заявил о возможной полной блокировке WhatsApp*

Депутат Госдумы от Пермского края Антон Немкин в своем telegram-канале высказал мнение о том, что блокировка мессенджера WhatsApp* (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) — это лишь вопрос времени. По его словам, в последнее время наблюдается тревожная тенденция.

«Количество атак на пользователей данного мессенджера возросло в 3,5 раза по сравнению с 2024 годом. Также стоит отметить многочисленные случаи взлома аккаунтов, кражи данных и создания „клонов“ аккаунтов, которые используются мошенниками для выманивания денег у граждан», — написал Немкин.

И добавил, все это происходит на фоне регулярных технических сбоев и проблем с безопасностью, которые компания не стремится устранять. Депутат подчеркнул, что если сервис систематически игнорирует российские законы, угрожает безопасности пользователей и не проявляет уважения к законодательству страны, то его блокировка — лишь вопрос времени.

