Депутат гордумы Хабибуллин продаст за долги имущество депутата-банкрота Гаффнера

15:15 05 мая 2017 1

Около месяца назад один депутат выкупил долги другого перед банками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Контролируемое депутатом гордумы Олегом Хабуллиным ООО «Приоритет» выставило на торги имущество ООО «Шиловское». Последнее, напомним, стало причиной банкротства депутата облдумы Ильи Гаффнера, а «Приоритет» купило долги областного парламентария перед банками.

ООО «Приоритет» выставило на торги здание конторы племзавода ООО «Шиловское» и землю под ним. Двухэтажное административное здание площадью 406,7 кв. метров стоит 1 млн рублей, участок земли под ним — 500 тысяч рублей. В сообщении конкурсного управляющего, который ведет банкротство «Шиловского», сообщается, что это предметы залога и находятся они в поселке Шиловка, входящем в состав города Березовский.

Предприятие было создано в 1961 году, тогда в деревне Шиловка под Березовским появился колхоз и было налажено массовое производство молока. Шиловский племзавод располагает племенным стадом черно-пестрой породы. Коров покупают для улучшения поголовья в различных регионах страны.

Илья Гаффнер и его отец Владимир владеют предприятием с 1999 года. В 2013 году Илья Гаффнер стал поручителем по кредитам, которые выдавали Россельхозбанк и Сбербанк предприятиям агрохолдинга Гаффнера (кроме ООО «Шиловское», он контролирует и компанию «Агроинвест».) Расплатиться предприятия не сумели, кредитные учреждения подали иск о банкротстве как организации, так и депутата облдумы. В 2016 году Гаффнер был признан банкротом. Общая сумма его задолженности составляла на тот момент около 180 млн рублей, теперь — около 160 миллионов рублей.

В апреле 2017 года долги Гаффнера перед банками выкупило ООО «Приоритет» — предприятие, учредителем которого является жена депутата гордумы Олега Хабибуллина. По данным «URA.RU», это была сделка, которая помогала Гаффнеру уйти от потери всего имущества.