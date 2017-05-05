Личные доходы Дубровского снижаются, он пересел на «Мерседес Бенц»

15:42 05 мая 2017 0

Супруги Дубровские отчитались о доходах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

73,7 млн рублей заработал губернатор Челябинской области Борис Дубровский в 2016 году. Это на 4 млн рублей меньше, чем в 2015 году. Как следует из сведения о доходах и имуществе, выложенных на официальном сайте главы региона, недвижимость у Бориса Дубровского осталась прежней.

У губернатора, как и год назад, два земельных участка по 1387,5 кв. метра, два жилых дома (148,3 и 369 кв. м), две квартиры площадью 65,1 кв. метра и 83,3 кв. метра. Последняя находится в пользовании, как и челябинская резиденция губернатора площадью 626 кв. метров.

Супруга губернатора заработала в 2016 году 2,3 млн рублей, почти в два раза больше, чем в 2015 году. За ней все так же числятся земельные участки — 596,6, 2481 и 594 кв. м. А также две квартиры (36,2 метра и 142,4 кв. метра) и машино-места (14,7 и 16,4 кв.м).

У супружеской четы Дубровских изменились сведения по автомобилям. Год назад губернатор указал, что имеет в наличии BMW X5, а его вторая половина — BMW 3 XDRIVE 351 и Lexus RX 350. Сейчас у губернатора автомобиль МЕРСЕДЕС БЕНЦ GLE 63, а у его жены вместо автомобиля Lexus указан МЕРСЕДЕС БЕНЦ GLE 400 4MATIC.