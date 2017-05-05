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05 мая 2017
04 мая 2017
18:47  05 мая 2017 0

Обновился рейтинг самых влиятельных челябинских политиков

торжественное заседание заксобрания челябиснкой области. 30.05.2014, аристов александр
Аристов (слева) оттеснил от губернатора генерала Сергеева и мэра ТефтелеваФото: Олег Черных © URA.RU

По итогам апрельского рейтинга 50 наиболее влиятельных политиков Челябинской области, подготовленного агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), губернатор Борис Дубровский и глава совета директоров ММК Виктор Рашников сохранили лидирующие позиции. На третьем месте, которое в прошлом месяце «отобрал» у главы полицейского главка Андрея Сергеева мэр Челябинска Евгений Тефтелев, теперь Александр Аристов.

Олигарх, в марте занимавший пятую позицию в списке, «перескочил» через ступеньку. Начальник УФСБ Юрий Никитин стабильно остается на четвертом. Шестое и седьмое места сохранили за собой спикер Заксобрания Челябинской области, секретарь политсовета ЧРО партии «Единая Россия» Владимир Мякуш и первый вице-губернатор Евгений Редин. Вице-губернатор Евгений Голицын увеличил влияние на два пункта — поднявшись с 10 на 8 место. Начальник ГУ МВД региона Андрей Сергеев спустился еще на строчку — с 8 на 9 место. А вот депутат Госдумы Владимир Бурматов прорвался в топ-10 самых влиятельных — с 11-го места.

Тройку лидеров в группе с сильным влиянием возглавил продолжающий наращивать политический вес директор ХК «Трактор» Иван Сеничев. На двенадцатом месте — глава регионального следственного управления СКР Денис Чернятьев. На тринадцатой позиции — председатель Совета директоров «Русской медной компании» Игорь Алтушкин. Кстати, его влияние подскочило разом на 12 пунктов. Впрочем, президент Группы «Магнезит» Сергей Коростелев и вовсе переместился с 36 на 18 место, а депутат Госдумы Андрей Барышев — с 35-й на 19-ю строчку. Рост влияния Барышева связывают с активизацией движения «Соцгород», а также с общим усилением группы влияния Аристова. Так, вообще не фигурирующий в мартовском рейтинге совладелец Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и холдинга «Ариант» Юрий Антипов по итогам апреля занимает 24 место — войдя в группу челябинцев средней влиятельности.

«Имеющаяся конфигурация влияния демонстрирует относительную удовлетворенность основных элитных групп межэлитным консенсусом, сложившимся вокруг руководства области, и является показателем политической стабильности в регионе, — заметил „URA.RU“ представляющий АПЭК в Челябинске политолог Андрей Лавров. — Примечательно, что в рейтинге остался единственный представитель оппозиции — депутат Госдумы Валерий Гартунг, уровень влияния которого продолжает снижаться».

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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