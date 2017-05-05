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05 мая 2017
04 мая 2017
19:24  05 мая 2017 0

Губернатор Комарова заработала в 115 раз меньше самого богатого депутата ХМАО

Пресс-конференция Комаровой. Ханты-Мансийск, комарова наталья
Губернатор заработала в 2016 году меньше, чем в 2015Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова в 2016 году заработала немногим более 2,9 млн рублей. Сведения о доходах главы региона опубликованы на сайте правительства в пятницу, 5 мая.

Согласно декларации о доходах югорского губернатора, в 2016 году ее заработок составил всего 2 млн 913 тыс. 705 рублей. Часть этих денег — 217 тыс. рублей — пенсионные выплаты. В 2015 году пенсия губернатора была в несколько раз меньше — всего лишь 82,5 тыс. рублей, а вот общий заработок в 2016 году сократился. Наталья Комарова заработала на 400 тыс. меньше, чем годом ранее. В среднем в месяц губернатор ХМАО получала 240 тыс. рублей — это на уровне зарплат югорских мэров и спикеров муниципальных Дум.

Список имущества главы региона не изменился. У Натальи Комаровой в собственности большая квартира (186 квадратных метров) и машиноместо (12 квадратных метров). В пользовании — жилой дом (459 квадратных метров). Автомобиля у губернатора нет. В 2016 году никаких сделок по приобретению ценных бумаг и акций Наталья Комарова не проводила.

Ранее были опубликованы доходы региональных депутатов. Больше всего заработал единоросс, глава ДСК «АВТОБАН» Алексей Андреев, задекларировавший заработок в размере 333,3 млн рублей. Это в 115 раз больше, чем в 2016 году заработала губернатор Наталья Комарова.

Антон Степыгин
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