15:24 28 апреля 2017 4

Мировая звезда спорта рассказала миру о своем имуществе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Чемпион мира по боксу, по версии WBO, депутат Думы ХМАО-Югры от «Единой России» Руслан Проводников в среднем зарабатывает в месяц 44,5 тыс. рублей (средняя зарплата учителя в регионе, по версии властей), однако передвигается на спортивном автомобиле Chevrolet Camaro. Народный избранник задекларировал в 2016 году доход 534 тыс. рублей. Декларации Проводникова, а также других народных избранников опубликованы на сайте регионального парламента.

В автопарке Руслана Проводникова, помимо Chevrolet Camaro, также есть Toyota Land Cruiser 200. Спортсмен владеет квартирой 53,9 кв. м, долей в квартире — 55,6 кв. м, нежилым помещением — 15,9 кв. м. Супруга боксера заработала 745,2 тыс. рублей и ездит на Lexus RX 350.

Самым богатым парламентарием оказался бизнесмен-единоросс, глава ДСК «АВТОБАН» Алексей Андреев, задекларировавший доход 333,3 млн рублей. Стоит отметить, что перечень имущества предпринимателя при этом уступает коллегам — у Андреева 10 участков и 2 автомобиля, не самых престижных марок (Mercedes ML-350, Infiniti FX 50). Сразу после Андреева — выходец из Нягани Андрей Осадчук, который заработал в 2016 году 105,9 млн рублей. На третьем месте — Сергей Кочкуров, задекларировавший 105,1 млн рублей. Четвертую позицию занимает Степан Пыталев (84,7 млн рублей).

В новом созыве среди среди югорских единороссов появился транспортный магнат, владеющий сотнями единиц техники и десятками производственных баз, складов, земельных участков, объектов незавершенного строительства — Владислав Фоменко. Он заработал по итогам года 80,4 млн рублей и занимает пятое место в топе богатейших депутатов Югры.

Декларация господина Фоменко отражена на 11 страницах:

1/11 Толщина декларации Владислава Фоменко не может не внушать уважения

Наиболее бедными депутатами оказались члены ЛДПР. Если верить официальной декларации, Евгений Марков заработал 705 тыс. рублей, Александр Мещангин — 491 тыс. рублей, Андрей Миляев — 188 тыс. рублей.