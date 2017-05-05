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05 мая 2017
20:42  05 мая 2017 0

Стивену Сигалу запретили въезд на Украину

Сигал, должно быть, очень расстроенФото: kremlin.ru
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Крым вернулся в состав России
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Актер Стивен Сигал, в ноябре 2016 года получивший российское гражданство, в течение пяти лет не сможет посещать Украину. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ), отвечая на запрос журналистов.

«На ваш запрос относительно запрета въезда Стивену Сигалу сообщаем…. Службой безопасности Украины принято решение о запрете выезда в Украину указанному лицу сроком на пять лет», — говорится в заявлении ведомства, которое приводит РИА «Новости».

Ранее данные Стивена Сигала внесли в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец», причиной, как и в большинстве аналогичных случаев, стало посещение актером Крыма, напоминает «Национальная служба новостей».

Татьяна Трушина
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