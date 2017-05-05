22:06 05 мая 2017 0

Медики ищут противоядие от новой болезни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Роспотребнадзор, опираясь на данные Всемирной Организации Здравоохранения, сообщает, что с 23 апреля по 4 мая этого года в Либерии зарегистрировано 28 случаев заболевания неизвестным вирусом, 12 заболевших скончались.

Специалисты полагают, что заражение людей произошло после употребления в пищу инфицированных продуктов или воды. При этом результаты на возбудитель лихорадки Эбола получились отрицательными, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Течение болезни сопровождается лихорадкой, тошнотой, рвотой и диареей. К расследованию подключили специалистов ВОЗ и еще нескольких международных организаций. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.