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05 мая 2017
22:06  05 мая 2017 0

Роспотребнадзор предупредил о неизвестной смертельной болезни

Прививки от гриппа кабмин. Челябинск., больница, медицина, ампула, укол, прививка, шприц
Медики ищут противоядие от новой болезниФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Роспотребнадзор, опираясь на данные Всемирной Организации Здравоохранения, сообщает, что с 23 апреля по 4 мая этого года в Либерии зарегистрировано 28 случаев заболевания неизвестным вирусом, 12 заболевших скончались.

Специалисты полагают, что заражение людей произошло после употребления в пищу инфицированных продуктов или воды. При этом результаты на возбудитель лихорадки Эбола получились отрицательными, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Течение болезни сопровождается лихорадкой, тошнотой, рвотой и диареей. К расследованию подключили специалистов ВОЗ и еще нескольких международных организаций. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Лев Истомин
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