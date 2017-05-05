23:22 05 мая 2017 1

Лидер ДНР заявил, что в Исландии тоже был концлагерь Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Глава ДНР Александр Захарченко стал объектом для шуток в соцсетях после оговорки на пресс-конференции. Донецкий политик заявил, что его прабабушка в годы великой отечественной войны попала в концлагерь «Рейкьявик».

В ходе выступления Захарченко рассказал, что ужасы Второй Мировой войны коснулись и его семьи. В частности, его прабабушка попала в плен к немцам, и прошла Бухенвальд, Освенцим и… Рейкьявик, после чего ее освободили американцы.

Пользователи соцсетей некоторое время гадали, о каком лагере смерти говорил Захарченко. Один из комментаторов предположил, что глава ДНР имел в виду «Равенсбрюк» — крупнейший женский концентрационный лагерь нацистов, расположенный в 90 км от Берлина. Многие осудили Захарченко за незнание даже не истории вообще, а истории семьи.