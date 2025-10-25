Когда семью Усольцевых признают погибшими: новые версии произошедшего и ход следствия

Усольцевых могут официально признать погибшими весной 2026 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пропавшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых может быть официально признана умершей до весны 2026 года. Такое заявление сделал заслуженный юрист России Иван Соловьев, ссылаясь на нормы российского законодательства. Уже почти месяц продолжаются поиски Сергея Усольцева, его супруги Ирины и пятилетней дочери Арины. По поводу их судьбы строятся различные предположения, в основном пессимистичные, но есть версии, что семья все еще жива. Что известно о поисках семьи и какие новые теории строятся вокруг Усольцевых — в материале URA.RU.

Семью автоматически признают погибшей

По словам юриста Ивана Соловьева, семью Усольцевых могут признать погибшей весной 2026 года, если ее так и не найдут. Связано это с тем, что по российскому законодательству сокращенный срок для признания пропавших погибшими применяется, когда исчезновение связано с непосредственной угрозой жизни.

«Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, — в течение шести месяцев», — отметил Соловьев.

Продолжение после рекламы

Спасатели продолжают обследовать красноярский лес

Сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда 24 октября вновь провели обследование территории, где пропала семья Усольцевых. Об этом сообщила пресс-служба КГКУ «Спасатель» в своем telegram-канале. По данным ведомства, спасатели проверили шесть квадратных километров труднодоступной горно-таежной местности в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района Красноярского края. Поиски пропавших продолжаются, однако следов семьи до сих пор обнаружить не удалось.

Специалисты организовали полевой лагерь в местах поисков. Спасатели используют современные навигационные системы, но это им не помогает, так как операция осложняется низкими температурами и ограниченной видимостью в целом. Поиски ведутся в круглосуточном режиме и будут продолжены до получения новых данных или обнаружения следов пропавших.

Алтайский отшельник по своему опыту жизни в лесу дал роковой прогноз по семье

Проживший более 20 лет в алтайской тайге отшельник Оджан Наумкин указал на главную, по его мнению, причину трагедии. Основной версией Наумкин называет человеческую беспечность и неподготовленность. Он предположил, что семья, отправившаяся в однодневный поход с пятилетним ребенком, могла недооценить опасность горной тайги. Их могло унести течением, затянуть в болото или накрыть внезапным оползнем. Стихийность и быстрое изменение ландшафта — главная опасность этих мест, где скалы за час могут смениться каменистыми осыпями.

Он также в разговоре с aif.ru опроверг две популярные в обществе версии. Он исключил инсценировку побега, так как семья понимала, что их будут искать. Версию о нападении медведя он также назвал маловероятной, поскольку поисковые отряды в таком случае обнаружили бы клочья одежды и другие очевидные следы борьбы.

Отсутствие каких-либо следов Наумкин объясняет скоростью, с природа «залечивает» раны. Следы костра практически неразличимы уже через сутки, а тропинка, протоптанная человеком, зарастает за несколько часов. Это делает поиски невероятно сложными, особенно спустя длительное время.

Хотя Наумкин допускает, что семья могла выжить, имея при себе достаточный запас еды, он считает такой исход маловероятным. Главным доказательством их гибели он называет отсутствие дыма от костров, который неминуемо был бы замечен, если бы они пытались согреться или подать сигнал.

Что могло произойти с семьей: популярные версии

Официальной версией следствия остается несчастный случай. В пользу этого говорит сложный рельеф местности — Кутурчинское Белогорье, куда отправилась семья, представляет собой хаотичное нагромождение камней с глубокими расщелинами (курумниками). По версии гидов, они могли провалиться в один из таких разломов, что сделало бы их обнаружение почти невозможным. Другой природный фактор — резкое ухудшение погоды, к которому могла быть не готова семья, особенно с маленьким ребенком.

Продолжение после рекламы

Ряд версий связан с криминалом. Эксперты допускают, что семья могла случайно столкнуться с браконьерами или стать жертвой неумышленного выстрела, после которого преступник устранил свидетелей. Также рассматривалась возможность нападения со стороны сектантов, учитывая наличие в регионе последователей разогнанной секты Виссариона, или беглых преступников.

Не обошлось и без версий о добровольном исчезновении. Высказывались предположения, что Усольцевы, у которых, по некоторым данным, могли быть финансовые трудности, инсценировали исчезновение, чтобы сбежать за границу. Однако следствие официально опровергло эту теорию, заявив об отсутствии у семьи подобных намерений и серьезных долгов.

Были рассмотрены и версии о нападении диких животных, таких как медведь-шатун или стая волков. Однако эксперты-охотники сочли их маловероятными, поскольку хищники редко нападают на группу людей, а следы такой схватки наверняка были бы обнаружены.