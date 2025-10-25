Логотип РИА URA.RU
Трамп сделал заявление о поставках российской нефти

Трамп: Индия откажется от закупки нефти из России
25 октября 2025 в 23:55
Трамп выступает за усиление давления на РФ

Трамп выступает за усиление давления на РФ

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Индия скоро перестанет закупать российскую нефть. Об этом президент США рассказал журналистам пресс-пула Белого дома.

«Индия полностью откажется от закупки российской нефти», — передает ТАСС слова Трампа, которые он сказал на борту своего самолета во время дозаправки в Дохе на пути в Малайзию. Также американский лидер заявил, что Китай уже сокращает импорт нефти из РФ.

Ранее сообщалось, что после переговоров между США и Индией индийские нефтеперерабатывающие заводы уже сократили закупки российской нефти вдвое, а МИД Индии заявлял о планах увеличить импорт нефти из США. Президент Трамп ранее утверждал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему полностью отказаться от российского сырья.

