Трамп сделал заявление о поставках российской нефти
Трамп выступает за усиление давления на РФ
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Индия скоро перестанет закупать российскую нефть. Об этом президент США рассказал журналистам пресс-пула Белого дома.
«Индия полностью откажется от закупки российской нефти», — передает ТАСС слова Трампа, которые он сказал на борту своего самолета во время дозаправки в Дохе на пути в Малайзию. Также американский лидер заявил, что Китай уже сокращает импорт нефти из РФ.
Ранее сообщалось, что после переговоров между США и Индией индийские нефтеперерабатывающие заводы уже сократили закупки российской нефти вдвое, а МИД Индии заявлял о планах увеличить импорт нефти из США. Президент Трамп ранее утверждал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему полностью отказаться от российского сырья.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.