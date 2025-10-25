Российский боец Александр Волков победил бразильца на UFC 321

После победы Волков является претендентом на бой за титул UFC в тяжелом весе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский боец Александр Волков победил бразильца Жаилтона Алмейду на турнире UFC 321, который прошел 25 октября в США. Волков выиграл поединок раздельным решением судей после трех раундов боя.

Волков был признан победителем со счетом 29:28, 28:29, 29:28. Теперь он получил статус претендента на титульный бой UFC в тяжелой весовой категории.

Александр Волков, которому 37 лет, одержал 39 побед и потерпел 11 поражений за свою карьеру. У 34-летнего Жейлитона Алмейды на счету 22 победы и 4 поражения.

