Российский боец Александр Волков победил бразильца на UFC 321
После победы Волков является претендентом на бой за титул UFC в тяжелом весе
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Российский боец Александр Волков победил бразильца Жаилтона Алмейду на турнире UFC 321, который прошел 25 октября в США. Волков выиграл поединок раздельным решением судей после трех раундов боя.
Волков был признан победителем со счетом 29:28, 28:29, 29:28. Теперь он получил статус претендента на титульный бой UFC в тяжелой весовой категории.
Александр Волков, которому 37 лет, одержал 39 побед и потерпел 11 поражений за свою карьеру. У 34-летнего Жейлитона Алмейды на счету 22 победы и 4 поражения.
Александр Волков (38-11) готовился к поединку с Алмейдой после неоднозначного проигрыша раздельным решением судей Сирилу Гану в декабре минувшего года. Значительное число специалистов и фанатов выразили мнение, что российский боец оказался несправедливо лишен победы.
