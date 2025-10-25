Российские конструкторы изобрели бомбу, открывающую дорогу к победе на СВО
Создание нового боеприпаса может существенно изменить ход спецоперации
Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
Новые корректируемые авиационные бомбы (КАБ) могут стать одним из ключевых факторов для достижения целей специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил конструктор Игорь Васильев, принимавший участие в разработке вооружения.
«Наша армия в ходе СВО получила боеприпас, который открывает нам дорогу к победе», — процитировал Васильева RT. По оценке конструктора, КАБ проявили себя как средство, обладающее огромным потенциалом, способное поражать различные цели ВСУ в тактической глубине.
Как сообщало URA.RU ранее, российская армия впервые применила управляемую авиационную бомбу ФАБ с УПМК по городу Лозовая в Харьковской области. Боеприпас пролетел рекордные 130 километров и поразил стратегически важный железнодорожный узел.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
