Аэростаты нарушили работу главного аэропорта Литвы

Из-за аэростатов в Вильнюсе закрыли аэропорт Фото: Илья Московец © URA.RU

Аэропорт Вильнюса приостановил все вылеты и посадки из-за появления вблизи нескольких аэростатов. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани в социальных сетях. Ограничения в воздушном пространстве продлятся несколько часов.

«Решение ввести ограничения в воздушном пространстве связаны с движением одного или более аэростатов в направлении аэропорта Вильнюса», — говорится в официальном сообщении. Ограничения продлятся до 02:00 по московскому времени.