Аэростаты нарушили работу главного аэропорта Литвы
Фото: Илья Московец © URA.RU
Аэропорт Вильнюса приостановил все вылеты и посадки из-за появления вблизи нескольких аэростатов. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани в социальных сетях. Ограничения в воздушном пространстве продлятся несколько часов.
«Решение ввести ограничения в воздушном пространстве связаны с движением одного или более аэростатов в направлении аэропорта Вильнюса», — говорится в официальном сообщении. Ограничения продлятся до 02:00 по московскому времени.
За последний месяц деятельность Вильнюсского аэропорта неоднократно приостанавливалась из-за появления аэростатов или метеозондов вблизи воздушного пространства. В начале октября из-за похожей ситуации аэропорт не принял 16 рейсов. Ограничения были введены после обнаружения десятков метеозондов, которые, по данным властей, часто применяются для контрабанды сигарет из Беларуси в Литву.
