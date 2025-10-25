Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Аэростаты нарушили работу главного аэропорта Литвы

26 октября 2025 в 00:58
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Из-за аэростатов в Вильнюсе закрыли аэропорт

Из-за аэростатов в Вильнюсе закрыли аэропорт

Фото: Илья Московец © URA.RU

Аэропорт Вильнюса приостановил все вылеты и посадки из-за появления вблизи нескольких аэростатов. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани в социальных сетях. Ограничения в воздушном пространстве продлятся несколько часов.

«Решение ввести ограничения в воздушном пространстве связаны с движением одного или более аэростатов в направлении аэропорта Вильнюса», — говорится в официальном сообщении. Ограничения продлятся до 02:00 по московскому времени.

За последний месяц деятельность Вильнюсского аэропорта неоднократно приостанавливалась из-за появления аэростатов или метеозондов вблизи воздушного пространства. В начале октября из-за похожей ситуации аэропорт не принял 16 рейсов. Ограничения были введены после обнаружения десятков метеозондов, которые, по данным властей, часто применяются для контрабанды сигарет из Беларуси в Литву.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал