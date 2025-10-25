Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Европа

В Чехии резко выросло число беженцев с Украины

26 октября 2025 в 03:12
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Чехию стало больше прибывать беженцев с Украины

В Чехию стало больше прибывать беженцев с Украины

Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

Количество беженцев с Украины, которые уже прибыли в Чехию, выросло в два раза. Об этом сообщил портал Novinky.

«До начала сентября 2025 года получали статус беженца с Украины в Чехии еженедельно 1 500 человек. В начале октября временная защита предоставлялась еженедельно в среднем 3 100 украинским гражданам», — передает чешский новостной портал. Ранее военнообязанным украинцам в возрасте от 18 до 22 лет разрешили покидать страну.


Рост числа украинских беженцев в Чехии происходит на фоне сокращения возможностей для размещения переселенцев в других странах Европы: Австрия объявила о закрытии крупного центра приема в Вене до конца 2025 года, а в Польше с 2024 года введены более жесткие условия получения соцподдержки. С февраля 2022 года европейские государства постепенно пересматривают ранее предоставленные льготы для граждан Украины.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал