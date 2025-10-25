В Чехии резко выросло число беженцев с Украины
Количество беженцев с Украины, которые уже прибыли в Чехию, выросло в два раза. Об этом сообщил портал Novinky.
«До начала сентября 2025 года получали статус беженца с Украины в Чехии еженедельно 1 500 человек. В начале октября временная защита предоставлялась еженедельно в среднем 3 100 украинским гражданам», — передает чешский новостной портал. Ранее военнообязанным украинцам в возрасте от 18 до 22 лет разрешили покидать страну.
Рост числа украинских беженцев в Чехии происходит на фоне сокращения возможностей для размещения переселенцев в других странах Европы: Австрия объявила о закрытии крупного центра приема в Вене до конца 2025 года, а в Польше с 2024 года введены более жесткие условия получения соцподдержки. С февраля 2022 года европейские государства постепенно пересматривают ранее предоставленные льготы для граждан Украины.
