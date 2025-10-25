В Чехии резко выросло число беженцев с Украины

В Чехию стало больше прибывать беженцев с Украины Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

Количество беженцев с Украины, которые уже прибыли в Чехию, выросло в два раза. Об этом сообщил портал Novinky.

«До начала сентября 2025 года получали статус беженца с Украины в Чехии еженедельно 1 500 человек. В начале октября временная защита предоставлялась еженедельно в среднем 3 100 украинским гражданам», — передает чешский новостной портал. Ранее военнообязанным украинцам в возрасте от 18 до 22 лет разрешили покидать страну.



