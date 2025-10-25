Трамп согласился на встречу с Путиным, но при одном условии
Дональда Трампа не устраивает ход переговорного процесса по разрешению конфликта
Фото: Official White House / Andrea Hanks
Новая встреча президентов России и США пройдет только в том случае, когда появится уверенность в сделке по украинскому кризису. С таким заявлением выступил американский лидер Дональд Трамп.
«Нужно знать, что мы (Москва и Вашингтон — прим. URA.RU) собираемся заключить сделку», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, в каком случае будет готов провести новую встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Глава американской администрации провел встречу с журналистами пресс-пула Белого дома на борту собственного самолета во время дозаправки в Дохе на пути в Малайзию.
Трамп также выразил недовольство динамикой мирного урегулирования конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что его отношения с Путиным «всегда отличались высоким уровнем конструктивности».
Ранее руководитель Белого дома уже заявлял, что не готов встречаться со своим российским коллегой без гарантий продуктивного диалога по украинскому вопросу, подчеркивая, что контакты между странами не прекращаются. Россия не отказывается от встречи, но настаивает на переговорах с учетом своих интересов и устранением первопричин кризиса. Путин неоднократно подчеркивал стремление к мирному урегулированию ситуации.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.