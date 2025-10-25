Трамп согласился на встречу с Путиным, но при одном условии

Дональда Трампа не устраивает ход переговорного процесса по разрешению конфликта Фото: Official White House / Andrea Hanks

Новая встреча президентов России и США пройдет только в том случае, когда появится уверенность в сделке по украинскому кризису. С таким заявлением выступил американский лидер Дональд Трамп.

«Нужно знать, что мы (Москва и Вашингтон — прим. URA.RU) собираемся заключить сделку», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, в каком случае будет готов провести новую встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Глава американской администрации провел встречу с журналистами пресс-пула Белого дома на борту собственного самолета во время дозаправки в Дохе на пути в Малайзию.

Трамп также выразил недовольство динамикой мирного урегулирования конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что его отношения с Путиным «всегда отличались высоким уровнем конструктивности».

