Раскрыты новые детали в деле громкого обмана с деньгами Долиной
Мошенники лишили Ларису Долину квартиры стоимостью более 138 миллионов рублей
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Владелица банковского счета, на который певица Лариса Долина перечисляла деньги мошенникам, заявила на допросе, что ранее потеряла все свои банковские карты и телефон, однако в банки и правоохранительные органы по этому поводу не обращалась. Об этом говорится в официальных материалах суда.
«Согласно протоколу допроса свидетеля… Гуляя…потеряла свой телефон с чехлом, в котором было 5 карточек разных банков. На телефоне было приложение для входа в банк. Какие-либо операции по карте…не делала. В Банк по поводу блокировки банковской карты не обращалась», — сказано в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам дела, доказательства утраты банковской карты ответчицей суду предоставлены не были. Не поступило и подтверждения того, что карта была заблокирована или что заявление об утере подано в полицию. В то же время именно на этот счет Долина перевела мошенникам 13 миллионов рублей. По решению суда эта сумма, а также почти два миллиона рублей — проценты за пользование чужими денежными средствами — были взысканы с владелицы счета как неосновательное обогащение.
Ранее Йошкар-Олинский суд по иску прокуратуры взыскал в пользу Ларисы Долиной 62,7 миллиона рублей с нескольких обвиняемых по делу о мошенничестве, в числе которых Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий, Андрей Основа и Дмитрий Леонтьев. По версии следствия, эти лица совместно похитили у певицы более 175 миллионов рублей и лишили ее права на квартиру стоимостью свыше 138 миллионов рублей. Часть фигурантов дела признала вину, судебное разбирательство продолжается.
