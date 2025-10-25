Бразильский боец после победы на турнире UFC выкрикнул фразу из песни SHAMANа
Уокер выиграл у Луи Сазерленда скручиванием пятки
Фото: Александр Стародумов © URA.RU
Бразильский боец UFC Вальтер Уокер, проживающий и тренирующийся в России, на турнире в Абу-Даби после победы над Луи Сазерлендом почти дословно процитировал песню SHAMANа «Я русский». Прокомментировал бой он на русском языке.
«Смотри, я говорю сначала по-русски. Две ноги заберет Россия, хорошо? Еще две — для Бразилии. Я наполовину русский, я иду до конца!» — передает слова бойца Sport24.
Также Уокер отметил, что его соперник пытался защищаться, но выбранная тактика только облегчила победителю задачу. Кроме этого, после боя спортсмен обратился к организаторам турнира с просьбой дать ему следующий бой уже в ноябре в Катаре, выразив заинтересованность в поединке с египтянином Хамди Абдельвахабом. Он добавил, что внимательно следил за победой потенциального соперника в бою с Крисом Барнеттом и готов к схватке.
Ранее Вальтер Уокер уже привлек внимание российских болельщиков, заявляя о своей симпатии к России и выходя в октагон под песню «Матушка-земля». В октябре 2025 года его бой с Мохаммедом Усманом на турнире UFC в Рио-де-Жанейро был отменен из-за проблем у соперника, после чего Уокер продолжил выступать и вошел в топ-15 рейтинга тяжеловесов.
