Бразильский боец после победы на турнире UFC выкрикнул фразу из песни SHAMANа

Бразильский боец UFC Вальтер Уокер, проживающий и тренирующийся в России, на турнире в Абу-Даби после победы над Луи Сазерлендом почти дословно процитировал песню SHAMANа «Я русский». Прокомментировал бой он на русском языке.

«Смотри, я говорю сначала по-русски. Две ноги заберет Россия, хорошо? Еще две — для Бразилии. Я наполовину русский, я иду до конца!» — передает слова бойца Sport24.

Также Уокер отметил, что его соперник пытался защищаться, но выбранная тактика только облегчила победителю задачу. Кроме этого, после боя спортсмен обратился к организаторам турнира с просьбой дать ему следующий бой уже в ноябре в Катаре, выразив заинтересованность в поединке с египтянином Хамди Абдельвахабом. Он добавил, что внимательно следил за победой потенциального соперника в бою с Крисом Барнеттом и готов к схватке.

