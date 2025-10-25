Логотип РИА URA.RU
Песня «Матушка Земля» прогремела на международном турнире UFC. Видео

25 октября 2025 в 23:34
На турнире UFС снова прозвучала популярная песня Татьяны Куртуковой

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бразильский боец Вальтер Уокер вновь вышел на арену под российскую песню «Матушка Земля» и одержал победу над англичанином Луи Сазерлендом на турнире UFC 321 в Абу-Даби. Соответствующие кадры с трансляции поединка появились в соцсетях.

«Бразилец Вальтер Уокер на UFC 321 снова эффектно вышел под „Матушку Землю“. Между прочим, одолел британца», — написал «Царьград».

Поединок завершился досрочно. Уже в первом раунде Уокер одержал победу техническим нокаутом.

Как сообщало URA.RU ранее, в июле Уокер также вышел на турнир UFC в США под российскую песню «Матушка Земля». Он одержал победу в первом раунде. 

Уроженец Бразилии Уокер переехал в Россию в 2019 году. Сейчас он живет в подмосковном поселке Ромашково и тренируется в Москве. Спортсмен женат на россиянке и воспитывает дочь.

