Песня «Матушка Земля» прогремела на международном турнире UFC. Видео
На турнире UFС снова прозвучала популярная песня Татьяны Куртуковой
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Бразильский боец Вальтер Уокер вновь вышел на арену под российскую песню «Матушка Земля» и одержал победу над англичанином Луи Сазерлендом на турнире UFC 321 в Абу-Даби. Соответствующие кадры с трансляции поединка появились в соцсетях.
«Бразилец Вальтер Уокер на UFC 321 снова эффектно вышел под „Матушку Землю“. Между прочим, одолел британца», — написал «Царьград».
Поединок завершился досрочно. Уже в первом раунде Уокер одержал победу техническим нокаутом.
Как сообщало URA.RU ранее, в июле Уокер также вышел на турнир UFC в США под российскую песню «Матушка Земля». Он одержал победу в первом раунде.
Уроженец Бразилии Уокер переехал в Россию в 2019 году. Сейчас он живет в подмосковном поселке Ромашково и тренируется в Москве. Спортсмен женат на россиянке и воспитывает дочь.
