Бразильский боец Вальтер Уокер вновь вышел на арену под российскую песню «Матушка Земля» и одержал победу над англичанином Луи Сазерлендом на турнире UFC 321 в Абу-Даби. Соответствующие кадры с трансляции поединка появились в соцсетях.

«Бразилец Вальтер Уокер на UFC 321 снова эффектно вышел под „Матушку Землю“. Между прочим, одолел британца», — написал «Царьград».

Поединок завершился досрочно. Уже в первом раунде Уокер одержал победу техническим нокаутом.

Как сообщало URA.RU ранее, в июле Уокер также вышел на турнир UFC в США под российскую песню «Матушка Земля». Он одержал победу в первом раунде.

