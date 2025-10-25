ВСУ атаковали регионы РФ, на юге страны объявляют опасность БПЛА: онлайн-трансляция

Возможны перебои мобильного интернета в Дагестане Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Власти Республики Дагестан ввели режим беспилотной опасности из-за угрозы атаки дронов, сообщили в МЧС региона. Там предупредили, что возможны сбои в работе мобильной связи и интернета. Кроме того, глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о введении режима беспилотной опасности в регионе.

На фоне введения режима безопасности в соседних регионах также принимаются меры: аэропорт Пашковский (Краснодар) временно приостановил работу, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в telegram-канале. По его данным, аэропорт не осуществляет прием и отправку воздушных рейсов до отдельного распоряжения. URA.RU следит за ситуацией в регионах РФ в онлайн-трансляции.

04:51 На этом мы завершаем нашу онлайн-трансляцию. Спасибо, что остаетесь с URA.RU.

03:23 В Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опасности. Соответствующее сообщение в своих аккаунтах в соцсетях опубликовал глава Липецка Роман Ченцов.

Продолжение после рекламы

03:08 На территории Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом в telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.