Тропический шторм «Мелисса» усилился до урагана первой категории

26 октября 2025 в 02:10
Ураган движется на северо-запад со скоростью 2 километра в час

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Тропический шторм «Мелисса» в Атлантическом океане усилился до урагана первой категории по шкале Саффира — Симпсона. Об этом сообщило Национальное управление США по наблюдению за ураганами (NHC).

Сейчас ураган движется на северо-запад со скоростью 2 километра в час, максимальные порывы ветра достигают 33 метров в секунду. Власти Ямайки и Гаити объявили штормовое предупреждение.

Атлантический сезон ураганов, как правило, длится шесть месяцев — начинается в начале июня и завершается в конце ноября. Атмосферное явление получает статус тропического шторма и собственное имя, когда скорость ветра внутри него достигает 17,5 метров в секунду. Если скорость превышает отметку в 33 метра в секунду, такой шторм классифицируется как ураган.

