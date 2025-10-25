Тропический шторм «Мелисса» усилился до урагана первой категории

Ураган движется на северо-запад со скоростью 2 километра в час Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Тропический шторм «Мелисса» в Атлантическом океане усилился до урагана первой категории по шкале Саффира — Симпсона. Об этом сообщило Национальное управление США по наблюдению за ураганами (NHC).

Сейчас ураган движется на северо-запад со скоростью 2 километра в час, максимальные порывы ветра достигают 33 метров в секунду. Власти Ямайки и Гаити объявили штормовое предупреждение.