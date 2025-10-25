Тропический шторм «Мелисса» усилился до урагана первой категории
Ураган движется на северо-запад со скоростью 2 километра в час
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Тропический шторм «Мелисса» в Атлантическом океане усилился до урагана первой категории по шкале Саффира — Симпсона. Об этом сообщило Национальное управление США по наблюдению за ураганами (NHC).
Сейчас ураган движется на северо-запад со скоростью 2 километра в час, максимальные порывы ветра достигают 33 метров в секунду. Власти Ямайки и Гаити объявили штормовое предупреждение.
Атлантический сезон ураганов, как правило, длится шесть месяцев — начинается в начале июня и завершается в конце ноября. Атмосферное явление получает статус тропического шторма и собственное имя, когда скорость ветра внутри него достигает 17,5 метров в секунду. Если скорость превышает отметку в 33 метра в секунду, такой шторм классифицируется как ураган.
