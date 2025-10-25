Логотип РИА URA.RU
Общество

Российский боец Волков вырвал победу у бразильца на турнире UFC

26 октября 2025 в 00:09
Фото: © URA.RU

Российский боец Александр Волков одержал победу над представителем Бразилии Жаилтоном Алмейдой на турнире UFC 321 по решению судей. В ходе поединка Волков продемонстрировал преимущество по числу нанесенных ударов. Благодаря этой победе Волков получает шанс стать претендентом на титульный бой. Об этом сообщает telegram-канал Sport Baza.

