Трамп рассказал, когда встретится с Путиным
Трамп будет готов к встрече с Путиным, если будет гарантия урегулирования СВО
25 октября 2025 в 23:34
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президент США Дональд Трамп сообщил, что готов организовать новую встречу с Владимиром Путиным, если будет уверен в возможности достижения соглашения. Об этом он заявил в Белом Доме.
Материал из сюжета:Трамп и Путин проведут личную встречу в Будапеште
