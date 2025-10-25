Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Трамп рассказал, когда встретится с Путиным

Трамп будет готов к встрече с Путиным, если будет гарантия урегулирования СВО
25 октября 2025 в 23:34
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Президент США Дональд Трамп сообщил, что готов организовать новую встречу с Владимиром Путиным, если будет уверен в возможности достижения соглашения. Об этом он заявил в Белом Доме.

Материал из сюжета:

Трамп и Путин проведут личную встречу в Будапеште

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал