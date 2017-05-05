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Главные новости Пермского края
23:36  05 мая 2017 0

В Прикамье судят женщину, продававшую девушек в секс-рабство за границу

Клипарт. Насилие , страх, боль, насилие, женщина, изнасилование
Группировка принуждали девушек к занятию проституциейФото: depositphotos.com © URA.RU

Пермская краевая Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жительницы Чайковского, которая обвиняется в организации преступного сообщества, продававшего за рубеж молодых девушек.

Согласно данным официального сайта прокуратуры, 43-летняя жительница Прикамья в начале 2013 года организовала преступную группу, в которую вошло семь человек. На территории Пермского края и Челябинской области преступники находили девушек желающих подзаработать за границей, в частности, в Королевстве Бахрейн Саудовской Аравии. По прилету в арабскую страну жертвы передавались неустановленным лицам, которые принуждали их к занятию проституцией.

Группировка продолжала работать по данной схеме до марта 2016 года. За это время пермским вербовщикам удалось продать за границу 23 женщины, выручив порядка 4 миллионов рублей. По счастливой случайности одной из пленниц удалось сбежать, благодаря чему полиция смогла выйти на след банды.

В ходе расследования обвиняемая активно сотрудничала со следствием и подробно рассказала о роли соучастников. Уголовное дело в ее отношении выделено в отдельное производство. В данный момент продолжается расследование в отношении других членов банды.

Сергей Макеев
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