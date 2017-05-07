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07 мая 2017
06 мая 2017
05 мая 2017
04 мая 2017
14:46  07 мая 2017 0

В ХМАО наступила зима. Люди делятся фотографиями заснеженных улиц в соцсетях

В Ханты-Мансийском городе Югорске в мае выпал снег. Люди делятся фотографиями заснеженных улиц в соцсетях.

Как рассказали в экстренных службах города, снегопад продолжался всего полчаса, но был таким обильным, что покрыл белым и пушистым покровом все вокруг. Проснувшись утром, сибиряки взялись фотографировать заснеженные улицы, дворы и машины, а прохожие, шутя, поздравляют друг друга с Новым годом.

Выпал снег и во соседних с Югорском городах, например, Советском. Впрочем, нежданному наступлению зимы местные жители огорчены не сильно: снег быстро тает и люди надеются, что в праздник 9 Мая установится сухая и солнечная погода.

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Фото: ВКонтакте/Ирина Захаренко

Евгений Лазарев
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