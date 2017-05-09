Челябинск встречает День Победы. АФИША

07:02 09 мая 2017 0

Торжественное построение на главной площади города начнется в 10 утра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В День Победы в Челябинской области пройдет 283 торжественных мероприятия. Самым массовым будет праздник в Челябинске, сообщили «URA.RU» в правительстве региона. Многолюдные места предварительно проверят кинологи со служебными собаками, на площадях крупных городов будут установлены рамки металлоискателей. Близ праздничных площадок будет запрещена продажа спиртного.

В Челябинске День Победы начнется в 10:00 с возложения цветов и венков у Вечного огня на Аллее Славы. С 12:00 до 13:00 пройдет традиционный парад на площади Революции, после которого последуют праздничные концерты, программы и народные гуляния. На площади у драматического театра весь день будут звучать песни о Великой Отечественной, работать выставка военной техники (в Саду Победы экскурсии по экспозиции боевой техники начнутся в полдень) и кухни народов мира. Из полевых кухонь будет роздано 5 тысяч порций солдатской каши.

На Кировке с 12:00 будет проходить акция «Георгиевская лента», а затем фестиваль уличного спорта «Спортоград» и большой праздничный концерт «Огонь войны души не сжег». В парке им. Гагарина состоится открытый фестиваль-конкурс «Пришла весна, пришла Победа!». Также праздничные концерты и народные гуляния пройдут в Саду Победы, парке «Металлург», парке Калининского района, сквере по улице Молодогвардейцев.

Челябинский «Бессмертный полк» объединит до 50 тысяч горожан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для всех этих мероприятий с 8:30 до 14:00 будут перекрыты проспект Ленина от Свердловского проспекта (по нему движение будет продолжаться) до ул. Свободы; пр. Ленина от ул. Артиллерийской до ул. Танкистов (на время прохождения колонны); улица Воровского от Тимирязева до пр. Ленина; ул. Тимирязева от Цвиллинга до Елькина; улица Елькина от Тимирязева до Воровского; ул. Цвиллинга от улицы Тимирязева до улицы Труда.

Построение желающих пройти в строю «Бессмертного полка» начнется в 14:00 на перекрестке пр. Ленина и ул. Энгельса (до здания ЮУрГУ). Колонна двинется в 15:00 по проспекту Ленина в сторону площади Революции, а, достигнув улицы Цвиллинга, повернет налево к Вечному огню. Шествие будет продолжаться около часа: его участникам предстоит прошагать около 2 км, а помогать им и обеспечивать порядок будут 300 волонтеров. Ориентировочное время акции составит 45-60 минут. С 13:00 до 16:30 часов для «Бессмертного полка» перекроют пр. Ленина от ул. Лесопарковой до ул. Пушкина; ул. Цвиллинга от ул. Тимирязева до Вечного огня; улицу Коммуны от ул. Красной до ул. Кирова. Ожидается, что в строй встанут до 520 тысяч челябинцев, включая первых лиц области и города — в целом на Южном Урале «Бессмертный полк» объединит до 150 тыс. человек.

Все завершится фейерверком стоимостью более миллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 21:30 на площади перед Оперным театром челябинцы хором исполнят песню «День Победы». Завершит праздник десятиминутный салют: в 22:00 с традиционной площадки на набережной реки Миасс в небо ударит 3,5 тыс. залпов. Как заверили организаторы, возможный к вечеру дождь не скажется на работе пиротехники.

С фейерверком связана последняя «порция» изменений в движении транспорта. С 20:00 до 23:30 часов перекроют ул. Цвиллинга от пр. Ленина до ул. Труда; ул. Кирова от ул. Труда до пр. Победы; ул. Братьев Кашириных от ул. Северо-Крымская до ул. Российской; Cвердловский проспект от пр. Победы до пр. Ленина; ул. Труда от ул. Российской до Свердловского проспекта. Кроме того, с 18:00 до 24:00 не будет работать автовокзал у Дворца спорта «Юность»: автобусы в троицком и уфимском направлениях будут отправляться от автостанции у Областной больницы.