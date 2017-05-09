07:08 09 мая 2017 0

Празднование 9 Мая в Перми начнется с театрализованного представления на Октябрьской площади Фото: администрация Перми

Пермь отмечает День Победы. Во вторник, 9 мая, в городе пройдет парад, одними из главных гостей которого станут ветераны блокады Ленинграда. Вечером пермяков ждут праздничный концерт и салют. Внимание: в городе перекрыты некоторые улицы и изменено движение общественного транспорта.

Праздничные мероприятия начнутся в 10:00 на Октябрьской площади. Сначала гостям покажут Театрализованный пролог с участием тысячи артистов, затем состоится Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона, в котором примут участие более полутора тысяч человек. Вслед за ними пройдет не менее 20 единиц военной техники.

В этом году в Пермь приедет делегация ветеранов блокадного Ленинграда, которые тоже примут участие в пермском параде Победы. Для них будет организовано 500 зрительских мест и еще 500 — для сопровождающих.

Параллельно с парадом начнет формироваться колонна «Бессмертного полка». Ее построение запланировано на 10:00 на Комсомольском проспекте (вход с улицы Революции и улицы Краснова). В 11:00 участники акции начнут движение по Октябрьской площади, выйдут на улицу Ленина и направятся к главной сцене у Театра-Театра. В «Бессмертном полку» планируют принять участие врио губернатора Максим Решетников и глава Перми Дмитрий Самойлов. Последний, по информации «URA.RU», пройдет с портретом деда, но не во главе колонны, а в середине.

Пермяки помянут и тружеников тыла. С 11:00 у музея пермской артиллерии начнет формироваться колонна «Бессмертного цеха». В 11:20 участники акции начнут движение к памятнику Воину-освободителю в Рабочем поселке.

На площади перед Театром-Театром будет организована прямая трансляция парада. После его завершения выдвинется колонна «Бессмертного полка», затем начнется праздничный концерт. Его откроет Государственный академический симфонический оркестр России им. Светланова под руководством Владимира Юровского. Также выступят Академический большой хор «Мастера хорового пения» под руководством Льва Конторовича при участии солиста Московского театра «Новая опера» им. Колобова, лауреата международных конкурсов Ильи Кузьмина. Продолжат программу тысяча участников хорового фестиваля «Музыка Победы», которые исполнят главные песни военных и послевоенных лет.

В 20:00 опять же на сцене перед Театром-Театром перед пермяками выступят певица Ольга Кормухина и рок-исполнитель Алексей Белов. Их концерт продлится час.

В течение дня в городе будут работать несколько интерактивных площадок. На улице Ленина будет организован музей под открытым небом с настоящей боевой техникой. Посетить его можно с 11:00 до 17:00. В парке Горького организованы развлекательные программы для детей. Малышей будут учить азбуке Морзе. С 18:00 до 19:00 там будет организована танцевальная площадка.

Праздник закончится большим высотным 10-минутным фейерверком, который запустят с расформированной военной части Красные казармы в 23:00.

Погода на 9 мая в Перми обещает быть теплой — до +20 градусов, но при этом возможен небольшой дождь. Утро будет прохладным +3…5 градусов, поэтому на парад лучше одеваться теплее.

В связи с праздничными мероприятиями в Перми будет закрыт ряд улиц. С пяти утра до двух часов дня будет закрыто движение всех видов транспорта, кроме трамваев, по улицам:

Куйбышева (от улицы Екатерининской до улицы Петропавловская без остановки движения по улице Петропавловская),

Пермская (от улицы Газеты Звезда до улицы Попова),

Екатерининской (от улицы Газеты Звезда до улицы Куйбышева),

Луначарского (от улицы Газеты Звезда до улицы Куйбышева),

Комсомольский проспект (четная и нечетная сторона от улицы Революции до улицы Ленина с приостановкой движения по улице Пушкина, улице Краснова в период прохождения общественной акции «Бессмертный полк»),

Комсомольский проспект (четная сторона, от улицы Ленина до улицы Монастырская без остановки движения улиц Советская и Петропавловская),

Ленина (от улицы Газеты Звезда до улицы Куйбышева).

С двух часов дня до 23:00 будет закрыта улица Ленина от Попова до Крисанова. С 09:00 до 23:00 движение автотранспорта будет закрыто по улице Борчанинова от улицы Екатерининская до улицы Петропавловская. Из-за салюта с 22:30 до 00:00 для транспорта будет закрыта площадь Карла Маркса. Более подробно с графиком перекрытия улиц можно ознакомиться здесь, а со схемой работы общественного транспорта здесь.

Администрация Перми предупреждает, что с 07:00 до 14:00 будет запрещена парковка на Комсомольском проспекте от улицы Революции до улицы Ленина и на улице Ленина от Комсомольского проспекта до улицы Крисанова. Автомобили нарушителей будут эвакуировать.