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04 мая 2017
03 мая 2017
02 мая 2017
13:31  04 мая 2017 0

Центр Перми перекроют. Общественный транспорт меняет маршруты

Пермяки увидят на параде 20 единиц военной техники, но для этого придется потерпетьФото: администрация Перми

Центральные улицы Перми будут закрыты из-за репетиции парада Победы. Горожан просят продумать пути объезда.

В четверг, 4 мая, с 19:00 до 23:00, на Октябрьской площади будет проходить первая генеральная репетиция торжественного прохождения войск Пермского гарнизона. В это время будут закрыты следующие улицы:

  • Екатерининская — от улицы Газеты Звезда до улицы Куйбышева, без остановки движения по улицам Газеты Звезда и Куйбышева;
  • Луначарского — от улицы Газеты Звезда до улицы Куйбышева, без остановки движения по улицам Газеты Звезда и Куйбышева;
  • Комсомольский проспект (четная и нечетная сторона) — от улицы Пушкина до улицы Ленина, без остановки движения по улицам Ленина и Пермской;
  • Комсомольский проспект (четная сторона) — от улицы Ленина до улицы Монастырской, без ограничения движения по пересекающим улицам Ленина, Советской и Петропавловской.

Автобусы, которые идут через центр, временно изменят маршрут. Подробнее о том, как будет ездить общественный транспорт, можно узнать здесь.

Парад победы в Перми пройдет 9 мая на Октябрьской площади. Он начнется в 10:00. Зрители увидят не менее 20 единиц военной техники.

Анна Белкина
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