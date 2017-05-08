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08 мая 2017
07 мая 2017
19:58  08 мая 2017 0

На Украине 9 мая объявят рабочим днем

9 мая 2016 года киевляне вышли с георгиевскими лентами, все закончилось дракой с националистамиФото: Соцсеть

С 2018 года День Победы станет на Украине будничным рабочим днем.

Украинские власти отказались от Дня Победы, который всегда праздновался 9 мая. Праздничным днем для украинцев теперь станет 8 мая, как принято в Европе. Об этом, со ссылкой на Украинский институт национальной памяти сообщает телеканал 360.

Украинские власти преследуют двоякую цель: отказ от советской истории и воспитание молодежи в духе нового. Как выразился директор института Владимир Вятрович, «продолжится кампания переформатирования старых советских праздников».

Вятрович считает, что нет смысла переубеждать пожилых людей, главное, не дать сохраниться советским традициям сейчас и в будущем. В качестве примера директор института приводит то, как быстро, по его мнению, Киев избавился от георгиевских ленточек.

Из старых праздников новые украинские власти пока не рискуют отменять 8 Марта и 1 Мая.

Александр Лукманов
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