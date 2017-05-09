Певицу Джамалу прогнали с красной дорожки «Евровидения»

12:03 09 мая 2017 0

Певица Джамала не ожидала такого приема Фото: Wikimedia Commons

Джамалу прогнали с красной дорожки «Евровидения» в Киеве. Как сообщил продюсер Игорь Тарнопольский, певице запретили пройтись по дорожке чествования знаменитостей.

О неприятном инциденте Тарнопольский написал на своей странице в «Фейсбуке».

«Джамале запретили идти на красную дорожку. Странно, не правда ли, что победителю предыдущего года, который привёз Евровидение на Украину, запрещают там появляться», — цитирует пост возмущенного продюсера телеканал 360.

RT добавляет, что продюсер Джамалы оказался недоволен еще многими организационными моментами киевского «Евровидения». Так, Тарнопольский посетовал, что бейдж Джамалы и его собственный оказались недействительными. Песенный конкурс, на который съехались зрители со всей Европы, он сравнил с вечеринками, на одной из которых гости пьют, пока их развлекают «аниматоры из эстрадно-циркового училища, а на другой в абсолютно пустом тёмном зале оркестр народных инструментов играет на бандурах и цимбалах хиты Евровидения».