Трамп может остановить поставки оружия Украине, передает издание American Thinker Фото: U.S. Navy

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность прекращения поставок современного вооружения Украине, чтобы оказать давление на Владимира Зеленского. Об этом сообщает американское издание American Thinker.

Остановка военных поставок может стать инструментом влияния на киевское руководство, отмечает издание. Ранее Зеленский сообщал, что команда Трампа требовала от него согласия на урегулирование конфликта, включая вопросы, связанные с Донбассом. Во время переговоров с украинским лидером американский президент подчеркивал необходимость здравых действий для разрешения ситуации и указывал на сильные стороны России.