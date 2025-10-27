В США предложили прекратить поставки оружия Украине
Трамп может остановить поставки оружия Украине, передает издание American Thinker
Фото: U.S. Navy
Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность прекращения поставок современного вооружения Украине, чтобы оказать давление на Владимира Зеленского. Об этом сообщает американское издание American Thinker.
Остановка военных поставок может стать инструментом влияния на киевское руководство, отмечает издание. Ранее Зеленский сообщал, что команда Трампа требовала от него согласия на урегулирование конфликта, включая вопросы, связанные с Донбассом. Во время переговоров с украинским лидером американский президент подчеркивал необходимость здравых действий для разрешения ситуации и указывал на сильные стороны России.
Ранее американские СМИ сообщали, что Дональд Трамп рассматривал прекращение военной поддержки Киева как способ принудить руководство Украины пойти на уступки по вопросу Донбасса. В октябре 2025 года Трамп встречался с Владимиром Зеленским в Вашингтоне, во время переговоров стороны обсуждали перспективы урегулирования конфликта и предупреждали об угрозе серьезных последствий для Украины в случае отказа от сделки с Москвой.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
