Финансист сравнил пенсии зумеров и бумеров и пришел к неожиданному выводу

Российские зумеры получат пенсию от 25 до 40 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Молодые россияне, только начинающие трудовую карьеру, смогут рассчитывать на страховую пенсию в размере от 25 до 40 тысяч рублей. Такой прогноз дал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев в интервью.

«Расчет основан на средней зарплате около 100 тысяч рублей и предполагаемом стаже 30–40 лет. Таким образом, будущие пенсионеры из поколения зумеров получат выплаты, сопоставимые с нынешними пенсиями, либо немного выше», — отметил Селезнев «Газете.Ru».

Прогноз Селезнева показывает, что зумеры будут получать более высокие выплаты, чем поколение бумеров. По данным Социального фонда на 1 июля 2025 года, средняя пенсия по старости в России составила 25 098 рублей в месяц. Эксперт подчеркнул, что даже нынешние пенсии выглядят завышенными относительно реальных возможностей Социального фонда России, который сталкивается с дефицитом. Объем поступающих взносов составляет около 12 трлн рублей, тогда как расходы на выплаты превышают 17 трлн.

Продолжение после рекламы