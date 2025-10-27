Раскрыто число сбитых над Подмосковьем беспилотников

ПВО сбила 34 дрона над Подмосковьем за ночь Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Системы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотных летательных аппарата, летевших в направлении Москвы. Всего в небе над Московским регионом было сбито 40 дронов.

» 40 — над территорией Московского региона, в том числе 34 БПЛА, летевших на Москву», — передает Минобороны в telegram-канале. По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 193 украинских БПЛА самолетного типа над различными регионами России. Воздушное пространство над городом охраняется в усиленном режиме.