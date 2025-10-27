Суд разрешил родителем отменять покупки, которые сделал ребенок

Суд разрешил отменить детские покупки в интернет-магазине для одной из москвичек Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Второй кассационный суд подтвердил право родителей отказываться от покупок, которые их дети случайно совершили через аккаунты в интернет-магазинах. Решение было вынесено по иску москвички, чья полуторагодовалая дочь оформила заказ на 102 товара из корзины.

«Формально сославшись на неисполнение истцом правил пользования торговой площадкой, судебные инстанции проигнорировали доводы истца, тем самым лишив потребителя права на защиту», — указала кассационная инстанция, направив дело на пересмотр. Как установил суд, ребенок случайно нажал кнопку «к оформлению» в личном кабинете приложения, после чего товар был передан на сборку. Мать незамедлительно попыталась отменить заказ, но получила отказ.