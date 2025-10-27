ВСУ ударили по микроавтобусу в Брянской области, есть раненые
Водитель микроавтобуса погиб при атаке дрона в Брянской области, пять человек ранены
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В результате атаки беспилотника в Погарском районе Брянской области погиб водитель микроавтобуса с мирными жителями, еще пять пассажиров получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«К сожалению, водитель микроавтобуса погиб на месте. Пять пассажиров получили ранения. Все они оперативно доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Губернатор выразил соболезнования родным погибшего и пообещал пострадавшим всю необходимую поддержку, включая материальную помощь.
Инцидент произошел в поселке Погар, где движущийся микроавтобус был атакован дроном-камикадзе. Водитель транспортного средства погиб на месте.
Ранее в Брянской области уже фиксировались атаки беспилотников на гражданские объекты — 15 октября в селе Брахлов Климовского района в результате обстрела FPV-дроном скончался мирный житель. По данным властей, в регионе продолжают работать оперативные службы, чтобы обеспечить безопасность и оказать помощь пострадавшим.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.