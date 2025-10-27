ВСУ ударили по микроавтобусу в Брянской области, есть раненые

Водитель микроавтобуса погиб при атаке дрона в Брянской области, пять человек ранены Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В результате атаки беспилотника в Погарском районе Брянской области погиб водитель микроавтобуса с мирными жителями, еще пять пассажиров получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«К сожалению, водитель микроавтобуса погиб на месте. Пять пассажиров получили ранения. Все они оперативно доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Губернатор выразил соболезнования родным погибшего и пообещал пострадавшим всю необходимую поддержку, включая материальную помощь.

Инцидент произошел в поселке Погар, где движущийся микроавтобус был атакован дроном-камикадзе. Водитель транспортного средства погиб на месте.

Продолжение после рекламы