ВСУ ударили по микроавтобусу в Брянской области, есть раненые

При атаке дрона погиб человек в Брянской области
27 октября 2025 в 08:53
Водитель микроавтобуса погиб при атаке дрона в Брянской области, пять человек ранены

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В результате атаки беспилотника в Погарском районе Брянской области погиб водитель микроавтобуса с мирными жителями, еще пять пассажиров получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«К сожалению, водитель микроавтобуса погиб на месте. Пять пассажиров получили ранения. Все они оперативно доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Губернатор выразил соболезнования родным погибшего и пообещал пострадавшим всю необходимую поддержку, включая материальную помощь.

Инцидент произошел в поселке Погар, где движущийся микроавтобус был атакован дроном-камикадзе. Водитель транспортного средства погиб на месте.

Ранее в Брянской области уже фиксировались атаки беспилотников на гражданские объекты — 15 октября в селе Брахлов Климовского района в результате обстрела FPV-дроном скончался мирный житель. По данным властей, в регионе продолжают работать оперативные службы, чтобы обеспечить безопасность и оказать помощь пострадавшим.

