ВСУ пытаются создать катастрофу, атакуя дамбу Белгородского водохранилища

27 октября 2025 в 08:42
Ранее ВСУ попытались разрушить дамбу в приграничье

Фото: Министерство обороны Великобритании

Украинские военные, осуществляя ракетные атаки по дамбе водохранилища в Белгородской области, стремятся вызвать техногенную катастрофу. Об этом заявил представител российских силовых структур.

«На харьковском направлении с целью создания техногенной катастрофы и подтопления близлежащих населенных пунктов враг ракетами атакует дамбу Белгородского водохранилища», — сказал представитель. Его слова передает ТАСС. 

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины дамба получила частичные повреждения. В случае повторного обстрела существует риск разрушения плотины, что может привести к подтоплению жилых домов примерно тысячи человек. В связи с этим жителям, находящимся в зоне возможного подтопления, было предложено временно переселиться в пункты размещения. Карта, где находится дамба и что происходит в регионе, — в материале URA.RU

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

