ВСУ пытаются создать катастрофу, атакуя дамбу Белгородского водохранилища

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины дамба получила частичные повреждения. В случае повторного обстрела существует риск разрушения плотины, что может привести к подтоплению жилых домов примерно тысячи человек. В связи с этим жителям, находящимся в зоне возможного подтопления, было предложено временно переселиться в пункты размещения. Карта, где находится дамба и что происходит в регионе, — в материале URA.RU.