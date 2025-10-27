ВСУ пытаются создать катастрофу, атакуя дамбу Белгородского водохранилища
Ранее ВСУ попытались разрушить дамбу в приграничье
Украинские военные, осуществляя ракетные атаки по дамбе водохранилища в Белгородской области, стремятся вызвать техногенную катастрофу. Об этом заявил представител российских силовых структур.
«На харьковском направлении с целью создания техногенной катастрофы и подтопления близлежащих населенных пунктов враг ракетами атакует дамбу Белгородского водохранилища», — сказал представитель. Его слова передает ТАСС.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины дамба получила частичные повреждения. В случае повторного обстрела существует риск разрушения плотины, что может привести к подтоплению жилых домов примерно тысячи человек. В связи с этим жителям, находящимся в зоне возможного подтопления, было предложено временно переселиться в пункты размещения. Карта, где находится дамба и что происходит в регионе, — в материале URA.RU.
