Украина атаковала Россию почти двумя сотнями дронов
27 октября 2025 в 09:16
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В ночное время средствами ПВО было уничтожено 193 украинских беспилотника, среди которых 34 дрона были обнаружены на подлете к столице России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Ночью в связи с атакой ВСУ временно закрывались несколько аэропортов страны.
