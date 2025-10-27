В Тульской области сбито 24 украинских дрона
27 октября 2025 в 08:11
В течение минувшей ночи подразделения ПВО успешно нейтрализовали 24 украинских беспилотных аппарата над территорией Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. По его данным, пострадавших нет, разрушения объектов инфраструктуры и зданий не зафиксированы.
