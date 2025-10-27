В крупном ДТП в Иркутской области погиб человек
27 октября 2025 в 08:59
В результате серьезного ДТП, произошедшего в Иркутской области, один человек скончался, еще один получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
