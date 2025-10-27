Устроивший стрельбу в школе Казани отказался обжаловать пожизненный приговор

Стрелявший в детей в Казани будет отбывать пожизненное наказание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Осужденный к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек в казанской гимназии в мае 2021 года Ильназ Галявиев не стал обжаловать приговор. Это следует из судебных документов.

«Кассационная жалоба на приговор не подана до сих пор. В Верховном суде РФ заявили, что жалоба Галявиева или адвоката в интересах этого осужденного не поступала», — следует из документов. Их приводит РИА Новости.

Согласно представленным материалам, осужденному была предоставлена возможность в течение шести месяцев со дня получения копии апелляционного определения подать кассационную жалобу. Ему также разъяснили порядок обращения в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации и сообщили о праве подать ходатайство об участии в рассмотрении его уголовного дела в Верховном суде России. Однако этого не было сделано.

Продолжение после рекламы