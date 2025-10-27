Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Устроивший стрельбу в школе Казани отказался обжаловать пожизненный приговор

27 октября 2025 в 09:35
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Стрелявший в детей в Казани будет отбывать пожизненное наказание

Стрелявший в детей в Казани будет отбывать пожизненное наказание

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Осужденный к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек в казанской гимназии в мае 2021 года Ильназ Галявиев не стал обжаловать приговор. Это следует из судебных документов. 

«Кассационная жалоба на приговор не подана до сих пор. В Верховном суде РФ заявили, что жалоба Галявиева или адвоката в интересах этого осужденного не поступала», — следует из документов. Их приводит РИА Новости. 

Согласно представленным материалам, осужденному была предоставлена возможность в течение шести месяцев со дня получения копии апелляционного определения подать кассационную жалобу. Ему также разъяснили порядок обращения в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации и сообщили о праве подать ходатайство об участии в рассмотрении его уголовного дела в Верховном суде России. Однако этого не было сделано. 

Продолжение после рекламы

В мае 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев совершил взрыв и открыл стрельбу в гимназии №175 города Казани, в результате чего погибли семь учащихся и двое педагогов, а еще 24 человека получили ранения. После совершения преступления Галявиев был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал