Почти 200 дронов атаковали Россию, десятки летели на Москву: карта БПЛА на 27 октября

За ночь 27 октября силы ПВО сбили 193 дрона Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ночь на 27 октября средства ПВО перехватили и уничтожили 193 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны России в официальном telegram-канале. Рекордное количество БПЛА было ликвидировано над 13 регионами, в том числе в Московской, Брянской, Калужской и Тульской областях.

В Минобороны пояснили, что основной удар был направлен на столичный регион. Уточняется, что в воздушном пространстве Московской области было перехвачено 40 беспилотников, в том числе 34 дрона, двигавшихся в направлении Москвы. Кроме того, массовые налеты фиксировались в Брянской (47 аппаратов), Калужской (42), Тульской (32) и Курской (10) областях. Помимо указанных регионов, единичные дроны были обезврежены в Орловской, Ростовской, Воронежской, Оренбургской, Тамбовской, Белгородской, Липецкой и Самарской областях. Более подробно о ночных атаках ВСУ — в материале URA.RU.





Легенда карты Фото: URA.RU

Воронежская область

В Воронежской области предупредили жителей о риске атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев. Его сообщение опубликовано в его telegram-канале. Жителям рекомендовано сохранять.

Продолжение после рекламы

Калужская область

Сегодня вечером силы ПВО уничтожили три дрона над Боровским и Малоярославецким муниципальными округами, а также на окраине Калуги, пишет губернатор Калужской области Владислав Шапша. На месте работают оперативные группы. Отмечается, что жертв и разрушений среди объектов инфраструктуры нет.

Саратовская область

В Саратовской области введен режим полной готовности всех экстренных служб из-за возможной атаки БПЛА. Информация об угрозе поступила от Минобороны РФ, пишет губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем официальном telegram-канале.

Брянская область

Власти Брянской области предупредили жителей о беспилотной опасности. Губернатор региона Александр Богомаз разместил срочное сообщение в своем официальном telegram-канале.

Жителям рекомендовано следить за официальными информационными каналами и выполнять указания экстренных служб. Информацию о происшествиях и подозрительных объектах просят немедленно сообщать по телефону 112.

Орловская область

В Орловской области была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем telegram-канале. Власти советуют жителям немедленно принять меры предосторожности и оставаться в защищенных помещениях до дальнейших распоряжений. Жителей призвали внимательно следить за обновлениями от официальных источников и не покидать укрытия без разрешения. Органы экстренного реагирования, спасатели и полиция переведены на усиленный режим работы.

Московская область

В ночь с 26 на 27 октября силы ПВО отразили атаку беспилотников на Москву и Подмосковье. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном telegram-канале. К утру перехвачено 40 аппаратов. О пострадавших и разрушения инфраструктуры не сообщается. Отмечается, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Пензенская область

В Пензенской области ночью был введен, а утром снят режим «Беспилотная опасность» из-за угрозы БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в telegram-канале. Он также предупредил о временных ограничениях в работе мобильного интернет.

Ростовская область

Минувшей ночью силы ПВО успешно уничтожили и подавили дроны в Миллеровском и Шолоховском районах Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь. В сообщении отмечается, что последствий на земле не зафиксировано, люди не пострадали.

Липецкая область

Власти Липецкой области ввели режим воздушной опасности, сообщает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Одновременно в городах Липецк и Елец, а также некоторых муниципальных районов региона был объявлен красный уровень опасности из-за угрозы атаки дронов.

Продолжение после рекламы

Введенный режим подразумевает повышенную готовность экстренных служб и временные ограничения на нахождение людей на открытом воздухе. Жителей области оперативно оповестили через официальные каналы и СМИ. Были активированы системы оповещения, а все профильные службы — приведены в режим максимальной готовности.

Тульская область

Силы ПВО уничтожили 24 беспилотника в Тульской области. Оперативную информацию об успешной нейтрализации угрозы распространил глава региона Дмитрий Миляев. Отмечается, что повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Оперативные службы региона продолжают круглосуточное дежурство для предотвращения и своевременного отражения возможных атак.

Оренбургская область

В Орске введен режим воздушных ограничений по плану «Ковер» из-за сохраняющейся опасности атаки дронов, пишет глава региона Евгений Солнцев. Сейчас аэропорт приостановил прием и отправку всех воздушных судов, внутренние и международные рейсы отменены или перенаправлены.

Ограничения в аэропортах