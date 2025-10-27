Минобороны предъявило многомиллиардный иск к экс-замглавы ФГАУ «Оборонлес»

Минобороны требует 1,3 млрд рублей с экс-чиновников за лес Фото: Илья Московец © URA.RU

Министерство обороны РФ подало гражданский иск о взыскании 1,3 млрд рублей с бывших чиновников ведомства и бизнесмена за незаконную вырубку леса в Иркутской области. Иск направлен против экс-замглавы департамента Минобороны Дмитрия Куракина и других фигурантов уголовного дела.

«ФГАУ „Оборонлес“ недополучено 1,22 млрд рублей за 783 тыс. кубометров древесины с Нижеудинского военного лесничества, а также 59 млн рублей за 71 тыс. кубометров древесины с Шелеховского военного лесничества. Денежная сумма должна быть взыскана солидарно с Куракина, Холодкова, Ана и Куприянова», — сказано в документе, передает ТАСС.

Гособвинение требует приговорить одного из фигурантов, Максима Куприянова, к 17 годам колонии строгого режима со штрафом 370 млн рублей. Он обвиняется в организации преступной группы, которая под видом санитарной вырубки незаконно заготавливала и продавала лес.

