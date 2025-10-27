Минобороны предъявило многомиллиардный иск к экс-замглавы ФГАУ «Оборонлес»
Минобороны требует 1,3 млрд рублей с экс-чиновников за лес
Министерство обороны РФ подало гражданский иск о взыскании 1,3 млрд рублей с бывших чиновников ведомства и бизнесмена за незаконную вырубку леса в Иркутской области. Иск направлен против экс-замглавы департамента Минобороны Дмитрия Куракина и других фигурантов уголовного дела.
«ФГАУ „Оборонлес“ недополучено 1,22 млрд рублей за 783 тыс. кубометров древесины с Нижеудинского военного лесничества, а также 59 млн рублей за 71 тыс. кубометров древесины с Шелеховского военного лесничества. Денежная сумма должна быть взыскана солидарно с Куракина, Холодкова, Ана и Куприянова», — сказано в документе, передает ТАСС.
Гособвинение требует приговорить одного из фигурантов, Максима Куприянова, к 17 годам колонии строгого режима со штрафом 370 млн рублей. Он обвиняется в организации преступной группы, которая под видом санитарной вырубки незаконно заготавливала и продавала лес.
Ранее, в ноябре 2024 года, Никулинский районный суд Москвы приговорил Дмитрия Куракина к 17 годам колонии строгого режима и крупному штрафу за получение взяток и причастность к незаконной вырубке леса, причинившей ущерб Минобороны. Его сообщники также были осуждены и обязаны солидарно возместить более 1,6 млрд рублей убытков ведомству. Московский городской суд впоследствии признал этот приговор законным, отклонив апелляции защиты.
