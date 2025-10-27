В семье Алмазовых появились двое сыновей с редким диагнозом (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Алеша и Дима Алмазовы из Республики Бурятии — погодки. Мальчики все время проводят вместе: играют с друзьями, ходят в школу, а еще дважды в день мама обрабатывает им кожу и делает перевязки. Эта процедура уже давно стала для братьев неотъемлемой частью жизни, ведь у братьев один редкий диагноз на двоих — дистрофический буллезный эпидермолиз. При этом заболевании от малейшей травмы на коже образуются болезненные пузыри и эрозии. В мире таких пациентов метафорически называют «бабочками». Подробности — в материале URA.RU.

Родители мальчиков познакомились на работе. Служебный роман перерос в глубокие отношения, в 2014 году семья переехала в поселок городского типа Онохой Республики Бурятия. Через год на свет появился их первенец — Алеша. Он родился здоровым малышом и не вызвал никаких опасений у врачей.

Обе беременности Юлии протекали без осложнений Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Но когда мальчику было 3 месяца, появился первый волдырь на ноге. Страна отмечала новогодние праздники, и семью направили к дежурному хирургу. Пока добирались до больницы, малыш случайно содрал пузырь. В тот раз хирург не смог ничего сказать и посоветовал обработать ранку левомеколью. Чуть позже педиатр при осмотре предположила, что пузырь появился из-за того, что кожу натёрла одежда.

Продолжение после рекламы

«Мы успокоились, но через какое-то время пузырь повторился, — делится Юлия Алмазова, мама Алеши. „Мы сдали анализы, они показали повышеные аллергены. Так как я кормила грудью, старалась не есть аллергенные продукты“.

Но диета не помогала. Больше года семья ходила по больницам, чтобы выявить причину проблем с кожей. Анализы и обследования не дали никаких результатов, а врачи разводили руками и продолжали списывать все на аллергию. Рацион мальчика становился всё более простым, но пузыри возникали вновь и вновь.

Врачи, анализы, обследования — и вдруг, среди всей этой суеты — неожиданное известие: Юлия узнала, что снова ждет ребенка. Алеше тогда ещё не было и года, беременность была незапланированной, но протекала хорошо. И 9 января 2017 года родился Дима, как и брат — совершенно здоровым.

Но проблемы с кожей не обошли стороной и его — малышу было несколько недель от роду, когда на ноге появился первый волдырь. На тот момент диагноз старшему ребенку так и не был поставлен, но Юлия уже знала, что имеет дело с одним и тем же заболеванием. Поэтому продолжила водить детей по врачам с удвоенной силой.

Наконец, весной 2017 года семье удалось выявить причину бесконечных пузырей на коже мальчиков. В местную больницу пришёл новый дерматолог, и после первого же осмотра врач сразу заподозрила у братьев «буллезный эпидермолиз». Алешу отправили на анализ, и через несколько месяцев подтвердился диагноз. Младшему Диме анализ делать не стали, было очевидно, что у мальчиков схожие симптомы.

«Сначала у всех был шок, мы не понимали, откуда взялся этот диагноз, ни у кого из семьи такого заболевания не было. Долго не могли принять инвалидность, само слово звучало страшно. Но со временем привыкли», — вспоминает Юлия.

После постановки диагноза дерматолог посоветовала семье зарегистрироваться в благотворительном фонде «Дети-бабочки», что они и сделали. Фонд — единственная в России организация, которая оказывает системную поддержку пациентам с редкими заболеваниями кожи — буллезным эпидермолизом и ихтиозом. Алёша и Дима стали первыми подопечными Фонда из Бурятии.

Мальчики уже научились жить с установленным у них хроническим заболеванием Фото: Фонд «Дети-бабочки»

У мальчиков нетяжелая форма заболевания, страдают в основном только ноги и локти, поэтому порой даже и не заметно, что они отличаются от других. Сейчас Алёше 9 лет, а Диме 8, они ходят в школу, занимаются спортом и живут активной, полноценной жизнью.

По словам Юлии, проблем с социализацией у мальчиков нет. В школе женщина заранее рассказала учителю и родителям о заболевании и объяснила, что оно не заразное. К тому же большинство одноклассников Алёши и Димы ходили с ними раньше в детский сад, поэтому дети хорошо знают братьев и дружат с ними.

Продолжение после рекламы

Конечно, заболевание наносит отпечаток на жизнь ребят. Ежедневные перевязки, пузыри, необходимость соблюдать осторожность при занятиях любимой физкультурой. Но ранимая кожа не останавливает парней. Так, Алеша очень любит футбол, гоняет на велосипеде, а одно время даже ходил на бокс. Дима более степенный, но тоже не отстаёт от брата. «Когда мальчики спрашивают, почему у них такая кожа, я отвечаю, что они особенные. Но они пока не вдаются в подробности», — признаётся Юлия.

Большую роль в жизни семьи играет поддержка фонда «Круг добра». Мальчики регулярно получают от них адресную помощь — необходимые медизделия и специальные перевязочные средства. «Посылки нас очень сильно выручают. Мы без этой помощи не справились бы», — говорит Юлия. Эксперты постоянно находятся на связи с семьей.

Мальчики ведут активную жизнь, но единственным фактором, вызывающим у них дискомфорт, остаются регулярные перевязки Фото: Фонд «Дети-бабочки»

Семья сделала генетический тест, чтобы выявить причину возникновения редкого диагноза. Но какими бы ни были его результаты, сегодня диагноз уже не так страшен, как в первое время. Ведь за спиной у семьи — надёжный тыл в лице опытных врачей и всех тех, кто неравнодушен к чужой беде и поддерживает не только словом, но и делом!