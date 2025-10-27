Еще одна пропажа у Минской петли: новые подробности о месте и версиях исчезновения семьи Усольцевых

Мастер спорта Шатыгин отошел от группы на несколько минут и пропал Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Красноярском крае спустя шесть лет продолжается обсуждение таинственного исчезновения мастера спорта по ориентированию Владимира Шатыгина. Мужчина пропал в районе Минской петли, когда всего на несколько минут отошел от группы. Об этом рассказала жительница поселка Абан Ирина Соловьева, ее слова приводит издание aif.ru. Мужчина находился всего в сотне метров от близких. Однако его следы внезапно оборвались — на земле не осталось никаких примет, указывающих на возможное направление его движения или место пребывания.

Отмечается, что обстоятельства происшествия поразительно схожи с пропажей семьи Усольцевых, которая пропала 28 сентября во время похода к Минской петле. Их автомобиль с ценными вещами был найден у горного массива, а последние сигналы телефонов зафиксированы в районе скал. Более подробно о новых деталях поисков семьи Усольцевых и пропажи мастера спорта — в материале URA.RU.

Отошел и исчез

В поисках Шатыгина участвовали сотрудники полиции, спасатели и волонтеры. В селе Минск был создан штаб, использовалась техника для исследования территории, но поиски не принесли результатов. Владимир Шатыгин, несмотря на опыт и знание местности, так и не был найден. История вновь стала обсуждаться на фоне исчезновения семьи Усольцевых, чьи поиски сейчас продолжаются в Красноярском крае.

Волонтер опроверг слухи о найденных вещах Усольцевых

В СМИ была опубликована информация о предполагаемой находке рюкзака и куртки, принадлежавших пропавшей семье Усольцевых, на территории Кутурчинского Белогорья. Сообщения о находке быстро распространились и подробно обсуждались в тематических группах, но эта информация не подтвердилась. Волонтер, профессиональный турист и альпинист Алексей Кулеш в комментарии aif.ru опроверг сведения о находках. По его словам, ни следов, ни каких-либо предметов, которые могли бы принадлежать пропавшей семье, обнаружено не было.

«На сегодняшний день никаких предметов, принадлежащих кому-либо, найдено не было, никаких артефактов не обнаружено, никаких следов. Вся информация в Сети о найденных артефактах является фейками и кликбейтами», — заявил Кулеш.

Энергетика места сыграла роль: что думают шаманы

Шаман Зайцев считает, что пропажа не связана с аномальными явлениями

Сибирский шаман тывинской традиции Виктор Зайцев заявил, что энергетика Кутурчинского Белогорья отличается от большинства мест, но она не могла повлиять на исчезновение или гибель семьи Усольцевых. По его словам, этот участок тайги располагает особыми энергетическими свойствами, но они не связаны с аномальными явлениями.

Зайцев добавил, что местность может привлекать людей своей загадочностью, но мистическая сила места не оказывает прямого влияния на судьбы людей. По его мнению, трагедия с семьей Усольцевых не связана с «энергетикой» Кутурчинского Белогорья. Шаман подчеркнул, что причиной происшествия могли стать личные поступки или невольное вмешательство в чужие дела. Он также сообщил, что, по его сведениям, в этом районе регулярно бывали люди, и Усольцевы, возможно, стали свидетелями чего-то нежелательного.

Борисов верит в энергетику места

Сибирский шаман Алексей Борисов объяснил трагедию семьи Усольцевых влиянием энергетики Кутурчинского Белогорья, его слова приводит aif.ru. По мнению Борисова, глава семьи сам принял решение отправиться к «месту силы», несмотря на несогласие супруги, что и стало роковой ошибкой. Он уточнил, что эмоции взяли верх над разумом, и мужчина своими действиями подверг опасности всю семью.

Борисов отметил, что инициатором похода был именно глава семейства, а его супруга выступала против путешествия в экстремальных условиях. Он добавил, что принимать участие в подобном походе с ребенком крайне рискованно и безответственно.

