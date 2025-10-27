Какие авиарейсы задержаны и отменены в России 27 октября: онлайн-табло

В семи аэропортах страны ввели временные ограничения Фото: Роман Наумов © URA.RU

Этой ночью сразу в нескольких аэропортах России ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Также по стране прошел ряд отмен и задержек рейсов. Об обстановке в аэропортах России на утро 27 октября — в материале URA.RU.

В каких аэропортах ввели ограничения

Ночью 27 октября свою работу приостанавливали аэропорты Волгограда, Саратова, Самары, Оренбурга, Орска, а также воздушные гавани Жуковский и Домодедово. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По состоянию на 8:00 мск, ограничения сняты с аэропорта Волгограда, Калуги, Саратова, и Самары, а также с Домодедово и Жуковский. «Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — добавил Артем Кореняко.

Аэропорт Новосибирска

Судя по онлайн-табло, ночь 27 октября в аэропорту Толмачево прошла без задержек и отмен рейсов. Позже назначенного времени прибыли самолеты из Санкт-Петербурга, Бишкека, Сочи, Москвы и Кызыла.

Аэропорт Сочи

В аэропорту Сочи за ночь задержали два вылета: в Санкт-Петербург и Ереван. С опозданием прибыл рейс из Пскова. В остальном аэропорт работал в штатном режиме.

Аэропорт Екатеринбурга

В Кольцово минувшей ночью оказались задержаны рейсы в Санкт-Петербург, Ноябрьск, Нягань и Сочи. Позже назначенного времени прибыли рейсы из Стамбула, Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнекамска, Махачкалы, Дубая, Антальи, Новокузнецка и Сургута.

Аэропорт Санкт-Петербурга

Судя по онлайн-табло, в Пулково минувшей ночью отменили вылеты в Москву, Ереван, Самарканд и Тюмень. Задержаны рейсы в Иваново, Грозный и Сочи. С опозданием прибыли самолеты из Магнитогорска, Волгограда, Москвы, Антальи, Салехарда и Оша.

Аэропорты Москвы

Шереметьево

В Шереметьево за ночь 27 октября задержали вылеты в Самару, Оренбург, Саратов, Грозный и Анталью. С опозданием приземлились рейсы из Магнитогорска, Благовещенска, Саранска, Санкт-Петербурга, Шарм-эль-Шейха, Мурманска, Самары, Калининграда, Антальи, Хургады, Алжира и Новосибирска.

Внуково

Во Внуково минувшей ночью отменили рейсы в Игарку, Душанбе, Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Задержаны вылеты в Шарм-эль-Шейх, Самару, Хургаду и Ереван. Позже назначенного времени прибыли самолеты из Шарм-эль-Шейха, Тбилиси, Грозного, Астаны, Хургады и Стамбула.

Ночная атака беспилотников

Утром 27 октября Минобороны России сообщило, что за ночь дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 193 беспилотника. Дроны перехватили над следующими регионами: 47 — над территорией Брянской области,