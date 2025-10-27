Жители Подмосковья увидели в небе падение метеорита
Жители Подмосковья наблюдали в небе яркий объект с зеленым свечением
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Неизвестный летающий объект с зеленым свечением пролетел в небе над Московской областью около 6:30 утра. Очевидцы в Дубне, Раменском, Жуковском и других городах региона предположили, что это мог быть сгорающий в атмосфере метеорит.
«Только что упало. Это было похоже на метеорит, но он летел медленно и от него исходил зеленый свет», — сообщили свидетели в паблике «Осторожно, Москва».
Яркий огненный след наблюдали жители Видного, Дубны, Раменского, Жуковского, Люберец, Красногорска и Одинцово. Многочисленные видео с объектом появились в социальных сетях.
Сообщается, что межзвездный объект 3I/ATLAS демонстрирует аномальные свойства, позволяющие предположить его искусственное происхождение. Снимки космического телескопа «Хаббл» зафиксировали нехарактерное для природных тел свечение, сосредоточенное строго на солнечной стороне объекта.
По данным астрофизиков, наблюдаемый световой профиль радикально отличается от поведения комет, исключая естественные механизмы отражения. Аномалия заставляет научное сообщество серьезно рассматривать версию о рукотворной природе объекта, возможно, созданного внеземной цивилизацией. Продолжающийся анализ данных нацелен установить истинное происхождение загадочного гостя из межзвездного пространства, подробнее — в материале издания RT.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.