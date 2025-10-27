Жители Подмосковья увидели в небе падение метеорита

Жители Подмосковья наблюдали в небе яркий объект с зеленым свечением Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Неизвестный летающий объект с зеленым свечением пролетел в небе над Московской областью около 6:30 утра. Очевидцы в Дубне, Раменском, Жуковском и других городах региона предположили, что это мог быть сгорающий в атмосфере метеорит.

«Только что упало. Это было похоже на метеорит, но он летел медленно и от него исходил зеленый свет», — сообщили свидетели в паблике «Осторожно, Москва».

Яркий огненный след наблюдали жители Видного, Дубны, Раменского, Жуковского, Люберец, Красногорска и Одинцово. Многочисленные видео с объектом появились в социальных сетях.

Продолжение после рекламы

Сообщается, что межзвездный объект 3I/ATLAS демонстрирует аномальные свойства, позволяющие предположить его искусственное происхождение. Снимки космического телескопа «Хаббл» зафиксировали нехарактерное для природных тел свечение, сосредоточенное строго на солнечной стороне объекта.