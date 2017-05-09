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Главные новости Пермского края
14:20  09 мая 2017 0

В Перми погибла известная зоозащитница

Анна Николаева погибла в ДТП на Коммунальном мосту в ПермиФото: из личного архива Анны Николаевой

Владелица приюта «Кошкин дом» Анна Николаева погибла в ДТП на Коммунальном мосту в Перми. Она не справилась с управлением и въехала в ограждение.

Авария произошла 8 мая вечером. «По коммунальному мосту через Каму двигалась „Лада ларгус“ под управлением женщины 1973 года рождения. По предварительной информации, водительница не справилась с управлением и въехала в ограждение справа по ходу движения», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе краевого ГУ МВД. По словам очевидцев, женщину выбросило из автомобиля.

Погибшей оказалась владелица приюта для животных «Кошкин дом» Анна Николаева. «Погибла в автокатастрофе Аня Николаева, наша Ника. До последнего не хотелось верить, но это правда. Без мамы остались двое малышей. Как это перенесет ее пожилая мама… А мы потеряли отзывчивую коллегу, уникального человека, прекрасную подругу», — написала в соцсетях подруга зоозащитницы Татьяна Кротова.

Похороны Анны Николаевой состоятся 11 мая.

Анна Белкина
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