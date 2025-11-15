Пермской медведице Парме исполнился год

Пермская медведица Парма 15 ноября 2025 года отмечает свой первый день рождения. Парма появилась на свет в 2024 году — она стала первым малышом в паре белых медведей Милки и Сэрику. Об этом рассказали в Пермском зоопарке.

«Милая девочка, мамина радость и любовь всего зоопарка Парма отмечает сегодня свой первый День рождения: 15 ноября ей исполняется один год! В 2024 году у пары белых медведей Милки и Сэрику родился первый малыш. Радостное событие произошло рано утром, и с этого момента наша жизнь круто изменилась: первые три месяца мы даже не рассказывали никому об этом, оберегая покой мамы и малыша», — поделились в зоопарке. После этого вместе с жителями Пермского края выбирали имя для медведицы и с радостью наблюдали за ее развитием.