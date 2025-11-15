Пермской медведице Парме исполнился год
Парма празднует свой день рождения
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Пермская медведица Парма 15 ноября 2025 года отмечает свой первый день рождения. Парма появилась на свет в 2024 году — она стала первым малышом в паре белых медведей Милки и Сэрику. Об этом рассказали в Пермском зоопарке.
«Милая девочка, мамина радость и любовь всего зоопарка Парма отмечает сегодня свой первый День рождения: 15 ноября ей исполняется один год! В 2024 году у пары белых медведей Милки и Сэрику родился первый малыш. Радостное событие произошло рано утром, и с этого момента наша жизнь круто изменилась: первые три месяца мы даже не рассказывали никому об этом, оберегая покой мамы и малыша», — поделились в зоопарке. После этого вместе с жителями Пермского края выбирали имя для медведицы и с радостью наблюдали за ее развитием.
Юная хищница уже проявляет свой характер: любит воду, может часами плавать и нырять, обожает шалости и игры. Любимая забава Пармы — напугать кипера: спрятаться, а потом неожиданно выскочить. В отношении еды медведица становится все более рассудительной: из мяса и рыбы она уже выбрала свои фавориты — крольчатину, сельдь и горбушу. Белые медведи в Пермском зоопарке находятся под опекой ПАО «НК „Роснефть“».
