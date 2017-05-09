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09 мая 2017
08 мая 2017
Главные новости Москвы
16:45  09 мая 2017 0

Ученые доказали, что мурчанье кошек продлевает человеку жизнь

Кошки способны лечить людейФото: Pixabay

Ученые доказали, что мурчанье кошек уникальным образом продлевает человеку жизнь, сообщает информагентство Nation News. Звуки, издаваемые хвостатыми любимцами, излечивают от травм, избавляют от депрессий и снижают риск сердечных заболеваний.

Американские специалисты из Университета Миннесоты выяснили, что обычное кошачье мурлыканье обладает целым набором целебных свойств и благотворно влияет на здоровье. После проведенного исследования, в котором изучались пушистые питомцы, ученые установили, что мурчание кошек способствует восстановлению поврежденных мышц, костей и других травмированных органов.

Также хозяева кошек реже страдают от депрессий и стрессов. Ко всему прочему ученые сделали вывод, что наличие дома мяукающих и мурлыкающих созданий способно снизить риск возникновения сердечного заболевания на 40%.

Евгений Лазарев
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